Stato di crisi per Amt i sindacati | Non siano i lavoratori a pagare emergenza causata dalle insufficienti contribuzioni pubbliche

In un momento di emergenza, le sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasposti e Faisa Cisal alzano la voce per difendere i lavoratori dai pesanti effetti della crisi di AMT. Con un messaggio chiaro e unito, invitano a non far pagare ai dipendenti il prezzo delle insufficienti contribuzioni pubbliche, sottolineando che √® responsabilit√† delle istituzioni trovare soluzioni adeguate. √ą fondamentale che tutte le parti collaborino per superare questa difficile fase.

