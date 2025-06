Statale senza sfattito tra fluminense e mamelodi ma i brasiliani progrediscono

Una sfida emozionante tra Fluminense e Mamelodi Sundowns si conclude senza reti, ma il vero vincitore è il progresso dei brasiliani, ormai protagonisti di un cammino sempre più promettente. A Miami, nel gruppo F, il pareggio ha consolidato la posizione del club carioca tra le migliori d’America, lasciando aperte le speranze per una qualificazione da leader. La corsa verso i prossimi traguardi è solo all’inizio…

2025-06-26 00:21:00 Breaking news: Sundowns di Fluminense e Mamelodi ha svolto un pareggio senza reti a Miami mercoledì, con il risultato che ha confermato i progressi della squadra brasiliana agli ultimi 16 come classificato di gruppo. In quello che è stato il round finale delle partite di gruppo nel gruppo F, Fluminense ha avuto la possibilità di passare come vincitori del gruppo con la vittoria, ma la squadra di Renato Gaucho non è riuscito a trovare la svolta contro i loro impressionanti avversari dal Sudafrica. I finalisti in carica della Premiership sudafricana e dei finalisti della CAF Champions League erano lontani da disonori contro i giganti sudamericani e hanno dominato in gran parte i procedimenti nel primo tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com