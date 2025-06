Startup italiane a Montecitorio | L’intelligenza artificiale è futuro non burocrazia

Il futuro dell’Intelligenza Artificiale in Italia si gioca a Montecitorio, dove startup innovative chiedono un nuovo equilibrio tra progresso e burocrazia. Lunedì 30 giugno 2025, dalle 16 alle 17, una conferenza presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, promossa dall’onorevole Andrea Volpi, metterà in luce le sfide e le opportunità del settore. È il momento di ascoltare le voci che plasmeranno il nostro domani, perché l’IA è il futuro, non la burocrazia.

(Adnkronos) – Lunedì 30 giugno 2025, dalle 16.00 alle 17.00, la Sala Stampa della Camera dei deputati ospiterà una conferenza dedicata al futuro dell’Intelligenza Artificiale in Italia, promossa dall’onorevole Andrea Volpi. Intitolato “L’IA è futuro, non burocrazia”, l’incontro darà voce alle startup italiane che chiedono un quadro normativo più agile e favorevole allo sviluppo tecnologico. Durante . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

