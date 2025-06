stalli invisibili segnaletica da rinnovare

Stalli invisibili e segnaletica da rinnovare: a Pianoro, la questione dei parcheggi per disabili accende le polemiche. Il consigliere di opposizione Luca D’Oristano denuncia i ritardi nel completamento della segnaletica orizzontale, fondamentale per garantire accessibilità e sicurezza. Ora si attende una risposta dall’amministrazione sui tempi previsti per rendere nuovamente funzionali e visibili gli stalli, affinché la città possa rispettare i diritti di tutti i cittadini.

Stalli per disabili a Pianoro: è polemica. A parlarne il consigliere di opposizione locale, Luca D’Oristano: "Considerato che da oltre un mese sono stati ultimati i lavori di rifacimento del manto stradale di via Gramsci e che a oggi sono ancora presenti i segni per la realizzazione della segnaletica orizzontale che, ovviamente, ne evidenzia la recentissima realizzazione, chiedo all’amministrazione quali siano i tempi per la realizzazione della segnaletica orizzontale dello stallo disabili davanti alla scuola, quali siano i tempi per il rifacimento della segnaletica orizzontale di tutti gli stalli disabili sul territorio di Pianoro praticamente ’invisibili’ e per quale motivo non è stata realizzata la segnaletica orizzontale nell’incrocio in prossimitĂ della scuola e del Palazzo Comunale considerato che i macchinari sono stati utilizzati a 10 metri e riportarli in un secondo tempo causerebbe alla pubblica amministrazione un esborso economico maggiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it