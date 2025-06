Stalli dei taxi cancellati in piazza del Gesù stop del Comune | Saranno ripristinati

La vivace protesta dei tassisti di Napoli, tra cui Rosario Gallucci, ha acceso i riflettori su una questione che coinvolge il cuore pulsante della città. Dopo giorni di tensione e mobilitazioni, il Comune annuncia il ripristino degli stalli cancellati in piazza del Gesù, segnando un passo importante verso un dialogo più costruttivo tra amministrazione e professionisti del settore. La vicenda dimostra che l’ascolto e il confronto sono essenziali per trovare soluzioni condivise.

Nella giornata di ieri, NapoliToday vi ha raccontato della protesta di alcuni tassisti del sindacato Orsa Taxi per la cancellazione degli stalli in piazza del Gesù, in pieno centro antico di Napoli. Nel dettaglio, abbiamo raccontato di un tassista incatenato, Rosario Gallucci, segretario della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

