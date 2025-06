Stalking giudiziario o diritto di denuncia? La Corte d’Appello ristabilisce la verità nel caso Hirpinian Cluster

Nel complesso scenario giudiziario italiano, il caso di Avellino e la vicenda Hirpinian Cluster ci mostrano come il diritto possa essere messo alla prova da situazioni complesse e controverse. La corte d'appello ha infatti ristabilito la verità , dando un importante segnale sul rispetto delle norme e sulla tutela dei diritti. Quando la giustizia si confronta con accuse di stalking giudiziario, il suo ruolo diventa ancora più cruciale nel garantire equità e trasparenza.

Avellino si è trovata a fare i conti con una vicenda giudiziaria che, per lunghi mesi, ha rischiato di oscurare il senso comune e il diritto. Un uomo, residente nel capoluogo, è stato condannato in primo grado a otto mesi di reclusione con l’accusa di stalking giudiziario, reato raro e non privo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it