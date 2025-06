Staggia Senese ‘riflette’ Un’assemblea pubblica tra problemi e prospettive

Staggia Senese si confronta e si progetta nel cuore di un'assemblea pubblica vibrante e partecipata, tenutasi nell’area feste di via del Pollaiolo. Un momento di confronto tra cittadini e amministratori, voluto dal Consiglio di frazione guidato da Samuele Trombini, che ha acceso i riflettori su temi cruciali come la ricostruzione del ponte di Bellavista e le aree di aggregazione. È il primo passo di un percorso condiviso verso un futuro migliore, e tutto ciò…

Staggia Senese agli occhi degli abitanti, tra problemi e prospettive. Tanti i temi esaminati nell’incontro nell’area feste di via del Pollaiolo. Una assemblea pubblica, la prima della serie, voluta dal Consiglio di frazione presieduto da Samuele Trombini. Alla sindaca Susanna Cenni e ai componenti della giunta le domande del pubblico, accorso in buon numero: la ricostruzione del ponte di Bellavista e i luoghi di aggregazione, le opere in cantiere e in dirittura di arrivo (la tangenziale, che secondo le previsioni sarà ultimata in autunno), la presenza della Polizia municipale, il servizio dei rifiuti e la cura degli spazi verdi. 🔗 Leggi su Lanazione.it