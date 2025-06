Stadio Roma e campus universitario Gualtieri | La rinascita di Pietralata è iniziata

L’attesa sta per terminare: il cantiere dello stadio della Roma a Pietralata si avvicina alla fase cruciale, portando con sé una vera rinascita urbana. La trasformazione del quartiere include anche un innovativo campus universitario, simbolo di progresso e cultura. Il sindaco Roberto Gualtieri ha sottolineato come questa iniziativa rappresenti “una nuova centralità urbana di grandissima qualità, con funzioni che arricchiranno la vita di tutta la comunità”, segnando un nuovo capitolo per Pietralata.

Proseguono i lavori per la consegna del progetto ed il successivo inizio della costruzione del nuovo stadio della Roma a Pietralata, con il quartiere che verrà completamente trasformato anche grazie alla nascita di un campus universitario. Proprio a questo riguardo si è espresso il sindaco Roberto Gualtieri, intervenuto a Radio Roma Sound: “Questa a tutti gli effetti è una nuova centralità urbana di grandissima qualità, con funzioni pregiatissima di tutti i tipi: universitario, ricerca, sportivo, ambientale, spazi comuni, spazi pubblici. Quindi davvero la rinascita di Pietralata è cominciata e farà di questo uno dei quartieri più belli di Roma”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Stadio Roma e campus universitario, Gualtieri: “La rinascita di Pietralata è iniziata”

In questa notizia si parla di: stadio - roma - campus - universitario

Stadio della Roma, tensione a Pietralata. Cantiere rinviato - ...situazione è degenerata, si è generata un'atmosfera di conflitto e disagio. I comitati locali, preoccupati per l'impatto del cantiere sulla comunità, hanno mobilitato i residenti nel tentativo di fermare l'iter dei lavori.

Translate post#StadiodellaRoma, #Gualtieri: “Con lo stadio e il campus universitario inizia la rinascita di #Pietralata” #ASRoma Vai su X

Gualtieri: “Stadio e campus faranno di Pietralata un nuovo cuore di Roma”; Stadio della Roma, Gualtieri: Inizia la rinascita di Pietralata; Stadio Roma, Gualtieri: “La rinascita di Pietralata è iniziata”.

Gualtieri: “Stadio e campus faranno di Pietralata un nuovo cuore di Roma” - A dichiararlo è stato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervenuto a Radio Roma Sound per commentare lo sviluppo dell’area destinata ad accogliere il nuovo stadio della ... Si legge su msn.com

Stadio Roma, Gualtieri: “La rinascita di Pietralata è iniziata, diventerà uno dei quartieri più belli della città” - Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso con entusiasmo il suo sostegno al progetto di trasformazione urbanistica che interesserà l’area di Pietralata, destinata a ospitare il nuovo stadio d ... Lo riporta msn.com