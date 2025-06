Stadio Maradona l’Ass Cosenza | Il terzo anello verrà riaperto con De Laurentiis un dialogo continuo e positivo

L’attesa sta per finire: il terzo anello dello stadio Maradona di Cosenza sarà riaperto, segnando un passo importante nel restyling dell’impianto. Con il supporto di De Laurentiis e un dialogo costruttivo, i lavori avanzano speditamente. L’Assessore Edoardo Cosenza ha condiviso gli ultimi aggiornamenti, sottolineando come questa riqualificazione rappresenti un valore aggiunto per tutto il territorio. Ecco cosa sta succedendo in questa fase cruciale.

L'Assessore commenta gli ultimi aggiornamenti in merito al restyling dello stadio Maradona: ecco cosa sta succedendo. Mentre l'estate del Napoli va avanti, con diversi nomi nell'orbita del club azzurro, proseguono anche le operazioni, burocratiche, di restyling dello stadio Diego Armando Maradona. Ai microfoni di Radio Marte ha parlato l'Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile del Comune di Napoli Edoardo Cosenza, che ha analizzato la situazione legata ai lavori dello stadio Maradona. "Il piano per riabilitare il terzo anello dello stadio Maradona è nato da un'idea semplice: il terzo anello ha funzionato per 14 anni, dal 1990 al 2004, poi fu chiuso perché c'erano fastidiose vibrazioni trasmesse anche ai palazzi limitrofi.

