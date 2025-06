Stabilizzazione Pip Caronia | Inaccettabili scuse e ritardi da parte della Sas intervenga il governo

La recente audizione della dirigenza della Sas in Commissione all'Ars ha rivelato un atteggiamento inaccettabile, fatto di scuse e ritardi ingiustificati. È ora che il governo intervenga per tutelare i cittadini e garantire la stabilizzazione del servizio pip Caronia, rispettando le norme approvate e riaffermando il rispetto istituzionale. La situazione non può più essere tollerata: è il momento di agire con decisione.

"Quanto avvenuto in Commissione all'Ars durante l'audizione della dirigenza della Sas, è davvero incomprensibile, perché ancora una volta conferma che non vi è rispetto per il ruolo del legislatore, né, fatto ancor più grave, alcuna volontà di dare immediata esecuzione alle norme approvate in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

