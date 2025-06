SSC Bari il ritiro precampionato sarà ancora a Roccaraso | in programma 4 amichevoli

stupenda località abruzzese, dove si prepareranno al meglio per affrontare la nuova stagione. Il ritiro sarà caratterizzato da intense sessioni di allenamento e quattro amichevoli che testeranno la tenuta della squadra. Con l'entusiasmo alle stelle e il nuovo staff pronto a dare il massimo, il Bari si appresta a vivere un precampionato ricco di sfide stimolanti e di grande entusiasmo.

Per il quarto anno consecutivo il Bari svolgerà il ritiro precampionato a Roccaraso. I biancorossi guidati dal nuovo allenatore Fabio Caserta si ritroveranno nel capuologo pugliese il 14 e 15 luglio per le consuete fasi dedicate a visite mediche e primi test atletici per poi raggiungere la. 🔗 Leggi su Baritoday.it

