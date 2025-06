Squid Game | Secondo il suo protagonista il finale potrebbe non avere un lieto fine

La serie saga di Squid Game si avvicina alla sua conclusione, e le anticipazioni suggeriscono un finale che potrebbe scuotere profondamente i fan. Secondo il protagonista Lee Jung-jae e il creatore Hwang Dong-hyuk, nessun lieto fine è garantito, lasciando intendere che la stagione finale potrebbe portare a conclusioni imprevedibili e sconvolgenti. La domanda ora è: fino a che punto sono disposti a spingersi per mantenere il loro oscuro ed emozionante stile?

Netflix si prepara a salutare una delle sue serie di punta, Squid Game, con la sua terza e ultima stagione. E a giudicare dalle anticipazioni, i fan dovrebbero prepararsi a un addio tutt’altro che idilliaco. In una recente intervista, il creatore Hwang Dong-hyuk e l’attore protagonista Lee Jung-jae hanno svelato dettagli cruciali sul finale di stagione, promettendo un epilogo coerente con il tono cupo e brutale che ha reso la serie celebre. La terza stagione di Squid Game sarĂ disponibile su Netflix a partire dal 27 giugno. Un Tono Ancora PiĂą Oscuro per la Stagione Finale. Hwang Dong-hyuk, in un’intervista con The Guardian, ha descritto la terza stagione di Squid Game come un’esperienza profondamente piĂą “cupa”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it