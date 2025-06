Squid Game 3 | Netflix condivide il video dei primi minuti delle puntate inedite

Preparatevi a immergervi di nuovo nel mondo crudele e avvincente di Squid Game! Netflix svela in anteprima i primi minuti della terza stagione, lasciando i fan con il fiato sospeso.

Nella giornata di domani arriveranno in streaming gli episodi inediti della terza stagione di Squid Game e online è stata svelata qualche anticipazione. Nella giornata di domani arriveranno sugli schermi di Netflix gli ultimi episodi della stagione 3 di Squid Game e online sono stati condivisi i primi minuti. Il video pubblicato online sul sito di Tudum mostra il ritorno in scena di Gi-hun, il protagonista che aveva provato a guidare una ribellione, poi fallita. Cosa mostra il video pubblicato online Nello sneak peek di Squid Game, Gi-Hun viene riportato nel dormitorio all'interno di una delle bare-scatole regalo usate di solito per chi è stato eliminato e ucciso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Squid Game 3: Netflix condivide il video dei primi minuti delle puntate inedite

