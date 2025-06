Squid Game 3 il gran finale arriva su Netflix | ecco quando e le anticipazioni

L’attesa è finita: il gran finale di Squid Game 3 sta per arrivare su Netflix, promettendo emozioni e colpi di scena che lasceranno senza fiato. Dopo settimane di suspense, il prossimo 27 giugno 2025 gli spettatori potranno scoprire come si concluderà l’avventura di Gi-hun e degli altri protagonisti. Preparatevi a un epilogo che chiude un capitolo memorabile della serie coreana più amata degli ultimi tempi.

Cresce l’attesa per il finale di Squid Game 3, la serie coreana di Netflix che chiude un cerchio dopo alcune stagioni di grandissimo successo. Cosa succederà a Gi-hun (Lee Jung-jae)? Squid Game 3, data di uscita e quanti episodi sono?. Ci siamo: Squid Game 3 arriva con gli ultimi episodi sulla piattaforma streaming di Netflix. La serie tv, creata e diretta da Hwang Dong-hyuk, è giunta al gran finale e finalmente da venerdì 27 giugno 2025 potremo scoprire cosa succederà ai protagonisti di una storia che ha conquistato il mondo intero. La data di uscita di Squid Game 3 è stata fissata per venerdì 27 giugno 2025 su Netflix e per stemperare l’attesa è stato rilasciato un trailer ufficiale con tanto di sinossi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it