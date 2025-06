Spunta una new entry se parte Calhanoglu | gioca in Italia

La permanenza di Hakan Calhanoglu all’Inter è in bilico, tra infortunio e decisioni future. Con il turco momentaneamente negli Stati Uniti per un recupero, si apre uno scenario incerto: potrebbe tornare in Turchia con il Galatasaray. La sua partenza avrebbe un forte impatto sul mercato nerazzurro, e i prossimi giorni saranno decisivi per capire se vedremo Calhanoglu ancora in Serie A o se partirà verso nuove avventure.

La permanenza di Hakan Calhanoglu all’Inter continua ad essere in bilico. Il turco è al momento alle prese con un infortunio e sta lasciando gli States. Una volta a Milano non solo dovrà intraprendere un percorso di recupero dall’infortunio, ma anche decidere del proprio futuro. L’ipotesi Galatasaray non è così remota, con l’ Inter che per la cessione del turco chiede una cifra tra i 25 e i 30 milioni, così da poter poi investire la cifra su chi, secondo Tuttosport, è diventato un nuovo obiettivo dei nerazzurri. Da Cunha nel mirino dell’Inter. Centrocampista classe 2001 in forza al Como. Lucas Da Cunha, stando a quanto scritto da Tuttosport, diventerebbe il principale obiettivo per il centrocampo nerazzurro se dovesse partire Calhanoglu: “ Centrocampista del Como che sarebbe stato il primo giocatore richiesto da Cesc Fabregas in caso di suo sbarco alla Pinetina. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

