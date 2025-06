Spunta un nuovo cartello al Niguarda dopo quello che avrebbe discriminato gli stranieri | Cure garantite a tutti

Dopo le polemiche, il cartello al Niguarda è stato prontamente sostituito, mostrando come la sensibilità e il rispetto siano fondamentali in ambito sanitario. La vicenda ha acceso un dibattito sulla cura e l’uguaglianza, spingendo le istituzioni a intervenire rapidamente. Un passo importante verso un sistema più inclusivo e rispettoso dei diritti di tutti i cittadini. Continua a leggere per scoprire come si evolve questa vicenda.

Dopo le polemiche degli scorsi giorni per un cartello al pronto soccorso del Niguarda, che avrebbe discriminato gli stranieri, il messaggio è stato sostituito. Sul caso alcuni consiglieri Pd avevano presentato un'interrogazione in Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

