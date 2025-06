Sport innovazione cultura | ecco come Adidas si prepara ad affrontare le nuove sfide

Nel mondo in continua evoluzione di sport, innovazione e cultura, Adidas si distingue come protagonista proattiva. Alberto Uncini Manganelli, General Manager Running & Credibility Sports, svela come il brand abbia saputo reinventarsi puntando non solo sulla performance degli atleti, ma anche su tecnologie all’avanguardia pensate per rispondere alle esigenze di tutti. Scopriamo insieme come Adidas sta tracciando il futuro dello sport.

Alberto Uncini Manganelli, General Manager Running & Credibility Sports Global Business Unit, ci racconta come il brand Adidas sia riuscito a svilupparsi non solo puntando alla competitivitĂ degli atleti, ma anche pensando alle nuove tecnologie adattabili alle esigenze dei consumatori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Sport, innovazione, cultura: ecco come Adidas si prepara ad affrontare le nuove sfide"

In questa notizia si parla di: adidas - sport - innovazione - cultura

Sport, innovazione, cultura: ecco come Adidas si prepara ad affrontare le nuove sfide; Marcolin e Adidas rinnovano la partnership globale nel settore eyewear; Marcolin e Adidas rinnovano la partnership globale per l’eyewear fino al 2032.

"Sport, innovazione, cultura: ecco come Adidas si prepara ad affrontare le nuove sfide" - Alberto Uncini Manganelli, General Manager Running & Credibility Sports Global Business Unit, ci racconta come il brand Adidas sia riuscito a svilupparsi non solo puntando alla competitività degli atl ... Secondo ilgiornale.it

Adidas Home of Sport riapre a Milano - Rinasce in una veste completamente rinnovata l’iconico store Adidas di Corso Vittorio Emanuele II. Come scrive milanosportiva.com