Sport in tv oggi giovedì 26 giugno | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 26 giugno, la passione sportiva infiamma le nostre televisioni con eventi imperdibili! Dalla lotta per il titolo nel Mondiale per club in Usa, con Inter e Juventus pronte a sfidarsi, alle emozionanti sfide di calcio e non solo. Scopri orari, programmi e come sintonizzarti in streaming per vivere ogni attimo di questa giornata ricca di adrenalina e spettacolo. Preparati a tifare e a immergerti in un vortice di sport!

Oggi, giovedì 26 giugno, ci aspetta un’altra intensa giornata di sport da seguire tutta d’un fiato con tanti eventi di rilievo su scala internazionale. Prosegue negli Stati Uniti il Mondiale per club di calcio con l’ultimo turno della fase a gironi, in cui le due rappresentanti italiane Inter e Juventus si giocano il primo posto del rispettivo raggruppamento nello scontro diretto contro River Plate e Manchester City. A Roma comincia l’iconico Trofeo Settecolli nella suggestiva piscina del Foro Italico, con Thomas Ceccon e altri big del nuoto azzurro che daranno spettacolo nell’ultimo grande appuntamento prima dei Mondiali di Singapore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 26 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

