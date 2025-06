Spiragli per il Consolato Usa c’è la speranza di restare un altro anno in riva all’Arno

Dalla suggestiva terrazza di Villa Bardini, Firenze si prepara a celebrare un’anticipata Independence Day, mentre il Consolato degli Stati Uniti lascia aperto uno spiraglio di speranza: poter restare un altro anno sul Lungarno Vespucci. La domanda di un prolungamento alimenta le attese di una comunità che sogna di rimanere ancora un po’ più a lungo in questa cornice unica. Il futuro è incerto, ma i cuori sono pieni di speranza.

Firenze, 26 giugno 2025 – Dalla terrazza di Villa Bardini è già Independence Day. Il 4 luglio prossimo l’America festeggerà il 249º anniversario dalla? Dichiarazione di indipendenza del 1776. Ma il Consolato statunitense di Firenze, anticipa la ricorrenza e lascia aperta la porta a una notizia che tutti sperano: il prolungamento della sede di Lungarno Vespucci almeno per un altro anno. Poi si vedrà. Niente di ufficiale, ma nel frattempo si lavora per consolidare i rapporti di amicizia e di scambi culturali e commerciali fra i due Paesi come sempre fatto. In un contesto storico di grandi difficoltà geopolitiche, i rapporti diplomatici risultano ancora più importanti e strategici e la Console Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, Daniela Ballard, conferma la gioia di vedere tanti rappresentanti delle istituzioni e imprenditori che hanno risposto al suo invito. 🔗 Leggi su Lanazione.it