Spiagge più amate d' Italia | una è in Liguria

Le spiagge più amate d’Italia sono un vero patrimonio di bellezza e tradizione, e tra queste spicca la pittoresca Boccadasse in Liguria. Questa perla genovese conquista i cuori di turisti e locali con il suo fascino autentico e intimo. Ma, ovviamente, tra i preferiti ci sono anche altre gemme da scoprire. E voi, quale spiaggia italiana ritenete la più speciale?

Le classifiche, si sa, nascono anche per far discutere. Nelle ultime ore Holidu.it ne ha stilata una delle 30 spiagge più amate dagli italiani, tra queste solo una è in Liguria, parliamo della spiaggia di Boccadasse, l'iconico borgo marinaro genovese. Ovviamente qualcuno sarà d'accordo, ma. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

