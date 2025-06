Spezia grazie di tutto

delle tante sfide che hanno plasmato il mio percorso, e ogni volta ho dato il massimo per onorare questa maglia. Ringrazio lo Spezia per avermi accolto come uno di loro, per avermi insegnato il valore del sudore e della dedizione. Con affetto, mi preparo a scrivere un nuovo capitolo con l'Udinese, portando nel cuore i ricordi di un’avventura indimenticabile. Grazie di tutto, Spezia!

Con l'ufficializzazione del suo passaggio all'Udinese, l'ex difensore dello Spezia Nicolò Bertola ha affidato al suo profilo Instagram il suo saluto all'ambiente aquilotto, con una serie di fotografie della sua lunga militanza in maglia aquilotta sin dai Primi Calcio nel settore giovanile. "Non è facile scrivere queste parole. Ho indossato questa maglia per la maggior parte della mia vita – dice Bertola – Ho varcato i cancelli del campo la prima volta a 6 anni, con gli scarpini ancora nuovi e gli occhi pieni di sogni. E oggi, dopo 15 stagioni, scrivo questo messaggio con il cuore pieno di ricordi, consapevole che si chiude un capitolo importantissimo".

Di Serio e Pio spingono lo Spezia. Vittoria preziosa nell’andata play off grazie ai guizzi degli attaccanti - Lo Spezia ottiene una vittoria preziosa nell’andata dei playoff, grazie ai lampi degli attaccanti. Nonostante un primo tempo senza reti, la determinazione e il risultato portano fiducia per la qualificazione, evidenziando il momento di forma e la volontà dei ragazzi di serio e pio nel conquistare il passaggio del turno.

Il saluto di Degli Innocenti allo Spezia e alla Spezia ? "Grazie per la crescita sia come persona che come calciatore in una piazza che ci ha sostenuti dall'inizio alla fine!" ? L’Empoli non apre alla permanenza in maglia bianca Vai su Facebook

“Finale amaro, grazie di cuore”. Degli Innocenti saluta Spezia ma potrebbe non essere un addio; Kouda: Grazie ai tifosi dello Spezia. Pronto per la nuova avventura con il Parma; La Nazione: Lo Spezia pensa al ritorno di Maggiore. Le condizioni.

Spezia, Erlic: 'Commosso e grato per tutto quello che ho vissuto qui. Futuro? Sono del Sassuolo, vedremo' - Calciomercato.com - Martin Erlic, difensore dello Spezia, parla a Dazn dopo la sconfitta interna con il Napoli: `Mi sono commosso tanto, ho rivisto tutto quello che ho vissuto da quando. Lo riporta calciomercato.com