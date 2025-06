Spettacolo accessibilità artisti disabili | contributi per teatro musica e danza

Sei appassionato di teatro, musica e danza? La Direzione generale Spettacolo del Ministero della Cultura ha aperto un bando speciale per sostenere artisti con disabilità, promuovendo l’accessibilità e la diversità nel mondo dello spettacolo dal vivo. Con un finanziamento fino a 12 progetti, questa iniziativa rappresenta un’occasione unica per dare voce e spazio alle eccellenze. Scopri come partecipare e contribuire a rendere il palcoscenico più inclusivo e vibrante.

La Direzione generale Spettacolo del ministero della Cultura ha pubblicato l’Avviso pubblico relativo ai contributi per progetti volti a favorire l’accessibilità alle attività dello spettacolo dal vivo da parte di artiste ed artisti con disabilità. Sono oggetto di contributo fino ad un massimo di 12 progetti di Teatro, Danza, Musica e Circo e, in relazione alla disciplina di prevalenza, i progetti a carattere multidisciplinare, che prevedano a livello professionale la partecipazione di artiste ed artisti con disabilità alle attività di spettacolo dal vivo e ne promuovano le capacità, ne valorizzino i talenti e che siano realizzati da Raggruppamenti di Organismi professionali dello spettacolo dal vivo che abbiano sottoscritto un accordo di collaborazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

