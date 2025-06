spese militari la corte dei conti avverte meloni

Corte dei Conti mette in guardia sull’annunciato aumento delle spese militari: un rischio che potrebbe gravare sulle tasche dei cittadini italiani e sulla stabilità economica del Paese. Nonostante le rassicurazioni di Meloni, le criticità sollevate dagli esperti evidenziano come questa decisione, imposta dal vertice NATO e dagli Stati Uniti, potrebbe essere più un atto di politica internazionale che una reale priorità nazionale. La vera sfida sarà capire se il governo saprà ascoltare le preoccupazioni o continuerà a ignorarle.

Dopo che il vertice Nato a L’Aja ha detto sì al diktat di Donald Trump sul 5% del Pil per le spese militari, Giorgia Meloni ha continuato a rifilarci la solita balla. Ovvero che si tratti di un target necessario e “sostenibile” e che nemmeno un euro verrà tolto dalle priorità del governo e dei cittadini italiani. Ieri non sono stati ancora una volta i Cinque Stelle a smentirla, sostenendo che si tratta di un suicidio economico e sociale, ma la Corte dei Conti. I magistrati contabili smentiscono Meloni: spese per la difesa difficili per l’alto deficit dell’Italia. In tema di spese per la difesa, “per l’Italia si tratterà di fare scelte in linea con la partecipazione agli organismi internazionali ma comunque difficili stante la situazione di deficit di bilancio ancora consistente e il contesto ancora lontano dalla ipotesi di costruzione di un sistema di difesa europea”, ha detto il procuratore generale della Corte dei Conti Pio Silvestri nella sua requisitoria al Giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it