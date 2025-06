Spese militari i primi aumenti dal 2027 | Meloni sfrutta i cavilli delle norme Ue

L’Italia si prepara a un cambio di rotta nelle spese militari, con i primi aumenti previsti dal 2027 sfruttando i cavilli delle norme UE. Mentre Meloni riflette su come gestire queste nuove sfide, la politica si divide: la Lega, tradizionalmente pacifista, si trova a dover bilanciare posizioni contrarie con le esigenze di alleanza e strategia internazionale. Salvini, consapevole delle tensioni geopolitiche, ha capito che...

Meloni riflette su come gestire le nuove spese: sembrerebbe che fino al 2027 l'Italia non investirà un centesimo in più, grazie alle conseguenze della procedura di infrazione legata alla crescita esponenziale del debito pubblico del Paese. La Lega, con le sue posizioni pacifiste, dovrebbe mostrarsi duramente contraria all'aumento degli investimenti per la difesa. Salvini, però, ha compreso di non poter rompere con Trump e al contempo ha valutato i possibili risvolti favorevoli per il suo ministero.

Meloni a Tirana, 2% di spese militari. Schlein insorge - A Tirana, durante il sesto summit della Comunità politica europea, la premier Giorgia Meloni ha ribadito la necessità di destinare il 2% delle spese militari al contesto della guerra in Ucraina, sottolineando l'importanza di un accordo.

