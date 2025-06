Spese militari Conte | ‘Meloni irresponsabile nel segno della vigliaccheria’

L’aumento delle spese militari in Italia, sotto la guida di Meloni, solleva numerosi interrogativi sulla responsabilità e le priorità del paese. Con un impegno previsto di oltre 400 miliardi di euro fino al 2035, si apre un dibattito acceso tra chi difende la sicurezza nazionale e chi denuncia rischi di spreco e vigliaccheria politica. È fondamentale capire come questa decisione influenzerà il futuro dell’Italia e della sua stabilità internazionale.

Meloni ha firmato un accordo in ambito Nato che comporterà un impegno di spesa per oltre 400 miliardi di qui al 2035 per spese in armi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it