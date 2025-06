Spesa militare al 5% Cosa comporterà per l’Italia?

Al vertice NATO del giugno scorso, si è sancito un impegno storico: tutti gli alleati devono investire il 5% del Pil in difesa entro il 2035. Un passo decisivo che potrebbe cambiare radicalmente l’equilibrio geopolitico e rafforzare la sicurezza collettiva. Ma cosa comporterà questa decisione per l’Italia? Scopriamolo insieme, analizzando le sfide e le opportunità di questa nuova strategia globale.

Di spesa militare si è parlato al vertice NATO del 24 e 25 Giugno. Questo il documento partorito dal summit: "Gli alleati si impegnano a investire il 5% del Pil annuo nelle esigenze fondamentali di difesa e nelle spese relative alla difesa e alla sicurezza entro il 2035, al fine di garantire gli obblighi individuali e collettivi, in conformità con l'articolo 3 del Trattato di Washington", la decisione presa alla fine del summit. Dal sito web "Skytg24" apprendiamo cosa comporterà l'aumento di spesa per il nostro Paese. Spesa militare, la flessibilità. In primis, a quanto leggiamo da Skytg24, varrà la "flessibilità", cioè un accompagnamento all'aumento al 5% del Pil spalmato su più anni.

L’Italia raggiunge l’obiettivo Nato sulla spesa militare, ma ora si guarda al 5% - L'Italia ha raggiunto il traguardo del 2% del PIL in spesa per la difesa, un risultato significativo e politico, che celebra dieci anni dall'impegno preso al vertice Nato del 2014 in Galles.

