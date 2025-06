Speranza ripescaggio Spiragli per il Montemurlo

In un panorama calcistico in costante evoluzione, si apre uno spiraglio di speranza per il Montemurlo, che potrebbe riprendere fiato grazie ai ripescaggi e alle opportunità di rilancio. Mentre il destino del Prato resta incerto, tra dichiarazioni e provocazioni, il calcio dilettantistico si prepara a una nuova avventura, delineando un quadro in costante mutamento. In questa fase di attesa e rinnovamento, il ritorno alla Zenith in Eccellenza rappresenta un passo fondamentale per il futuro delle squadre pratese e della provincia.

In attesa di conoscere il futuro del Prato (e di capire se la dichiarazione del presidente Stefano Commini di non iscrivere la squadra al prossimo campionato di serie D rappresenti una mera provocazione o un’intenzione seria) si riparte dalla Zenith, in Eccellenza. E aspettando che il quadro si completi con ripescaggi e completamenti, ecco come si delineerebbe la presenza delle compagini di Prato e provincia nei campionati dilettantistici. In Promozione, una sola rappresentante: sarà lo Jolo. Decisamente più nutrita la "pattuglia pratese" in Prima Categoria: ci sarà il Viaccia, retrocesso dalla Promozione dopo sette stagioni (che a breve dovrebbe annunciare il nuovo tecnico Giacomo Marchiseppe). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Speranza ripescaggio. Spiragli per il Montemurlo

In questa notizia si parla di: speranza - ripescaggio - spiragli - montemurlo

Milan Futuro, speranza ripescaggio: quali squadre rischiano di non iscriversi alla Serie C e cosa dice il regolamento - Il futuro del Milan Futuro, la giovane squadra under 23 dei Rossoneri, si fa sempre più incerto, con alcune squadre che rischiano la non iscrizione alla Serie C a causa di problemi regolamentari e finanziari.

Speranza ripescaggio. Spiragli per il Montemurlo - Seconda categoria, i ripescaggi dipendono dalla classifica di merito. Si legge su msn.com

Milan Futuro, speranza ripescaggio: c’è un’ultima possibilità per restare in Serie C - MSN - Ripescaggio in bilico: incognite e speranze Ogni estate la Serie C è scossa da club che non riescono a iscriversi al campionato ... Si legge su msn.com