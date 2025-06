Spazio di tutti e di memoria Così rinasce piazza Piave Sei mesi di lavori in corso

Spazio di tutti e di memoria, piazza Piave si prepara a rinascere dopo sei mesi di lavori. Un luogo che ha visto il ritmo della vita quotidiana, i sogni adolescenziali e la storia dei nostri avi, custodita tra gli alberi e le pietre. Chiudendo gli occhi, si rivivono i ricordi più cari, mentre il nuovo volto della piazza si appresta a scrivere un capitolo ancora più bello. Perché il passato e il presente continueranno a convivere, rendendo questo spazio un simbolo di rinascita e comunità .

Chiudendo gli occhi, sembra ancora di sentire l'eco della pallonate nell'aria. E il vociare dei bamboretti radunati per pomeriggi infiniti nell'oratorio dei "pretini", affacciato sulla piazza dove ogni albero racconta la storia di un soldato partito per la Grande Guerra e mai più tornato. Per decenni piazza Piave ha abbracciato tutto questo: la vita che scalpita nell'età più bella e la memoria del tempo più buio. Poi il rumore di quelle pallonate è sparito, soffocato delle proteste del vicinato; la piazza poi si è svuotata, e il tempo, piano piano, l'ha consumata. Fino a trasformarla in un non luogo di passaggio, scelto anche dall'artista Da Monreale per denunciare, con le sue opere, la fine dei giochi sociali e l'abuso dei social.

