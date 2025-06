Spazio Caffelarte ospita la presentazione del libro Storie e cronache dell’acqua a Paese

Venerdì 27 giugno, alle ore 18, lo Spazio Caffelarte di Paese si anima con la presentazione del libro "Storie e cronache dell’acqua a Paese". Un viaggio affascinante che ripercorre l'importanza dell'acqua nel territorio comunale dal XV secolo ad oggi. Mariano Berti dialogherà con gli autori Agostino Santolin e altri esperti, offrendo un'occasione unica per scoprire come questo elemento fondamentale abbia plasmato la nostra storia e il nostro paesaggio. Non mancate!

