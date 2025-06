Spazio Alzheimer ai giardini pubblici Gli scolari scrivono agli anziani malati

Un’iniziativa che unisce generazioni e cuori: studenti e anziani si incontrano nel giardino terapeutico Alzheimer, condividendo affetti, memorie e scambi preziosi. Dopo il successo nelle scuole di Cesena, il progetto si espande alle case residenze, creando un ponte di solidarietà e calore umano. Un’occasione unica per rafforzare legami e valorizzare le emozioni, dimostrando che il rispetto e l’attenzione sono i veri fiori della nostra comunità.

Affetti, memorie, scambio. Dopo essere stato avviato nelle scuole dell’infanzia ‘Fiorita’ e ‘Mulini’ e alla primaria ‘Carducci’, il progetto relativo al giardino terapeutico Alzheimer, che fiorirà in un’area dei giardini pubblici della città, è stato condiviso con gli ospiti delle Case residenze per anziani di Cesena, quali: ‘Nuovo Roverella’, ‘Fondazione Don Baronio’, ‘Maria Fantini’ e Istituto ‘S. Caterina Sorelle dei Poveri’. Le assessore ai Servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo e alla Scuola e ai Servizi educativi dell’infanzia Maria Elena Baredi, insieme a Giorgia Battelli e Liliana Ruffilli di Fondazione Maratona Alzheimer, e ad Angela Schiavoni, coordinatrice del Centro Diurno ‘Don Baronio’, hanno illustrato le fasi attraverso cui si articola questo progetto di comunità, soffermandosi sugli obiettivi che si prefigge. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spazio Alzheimer ai giardini pubblici. Gli scolari scrivono agli anziani malati

