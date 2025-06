Spazio allo yoga e alla meditazione la Fabbrica della Candele ospita l' esperta di mindfulness Monia Monti

Spazio allo yoga e alla meditazione nella suggestiva cornice della Fabbrica delle Candele, dove l’esperta di mindfulness Monia Monti guiderà i partecipanti verso un viaggio di scoperta interiore. Prosegue il cartellone estivo con un evento imperdibile dedicato al benessere mentale e all’equilibrio emotivo. Lunedì 30 giugno, non perdere l’opportunità di ritrovare te stesso attraverso pratiche di yoga e mindfulness, arricchite dalla presentazione del nuovo libro di Monia. Un appuntamento che promette di cambiare il modo di guardare alla vita.

Prosegue il cartellone estivo della Fabbrica delle Candele con un appuntamento dedicato all’equilibrio interiore e alla consapevolezza. Lunedì 30 giugno, l'Amministrazione comunale presenta la serata dal titolo “Yoga e mindfulness per ritrovare se stessi”, con la presentazione del libro di Monia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

