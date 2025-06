Sparito in Thailandia da mesi | ex studente del Collegio del Mondo Unito svanito nel nulla

Da mesi, il mistero avvolge la scomparsa di Makar Malinouski, ex studente del Collegio del Mondo Unito di Duino. Dopo aver terminato il suo percorso internazionale nel 2010, la sua assenza in Thailandia ha suscitato preoccupazione e interrogativi tra amici, familiari e istituzioni. Il Collegio ha ufficialmente diffuso un appello, sperando di ricostruire gli ultimi passi di Malinouski e fare luce su questa intrigante sparizione.

Makar Malinouski risulta scomparso dal novembre dell'anno scorso e da allora di lui si sono perse completamente le tracce. Malinouski è un ex studente del Collegio del Mondo Unito di Duino, avendo frequentato il baccalaureato internazionale dal 2008 al 2010. Proprio il Collegio ha diramato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Christa Maghamez, 18 anni, studentessa del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, a Duino.

