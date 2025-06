Spari e tentato omicidio sul lungomare di Rossano terzo arresto | minore in manette

Una sparatoria sconvolge il lungomare di Rossano: un giovane, coinvolto in un episodio di tentato omicidio, è stato arrestato nel suo terzo fermo, mentre un minore finisce in manette. Le indagini delle Procure locali proseguono per chiarire i motivi di questa drammatica vicenda, che scuote la comunità e riaccende il dibattito sulla sicurezza nel territorio.

Un giovane è stato arrestato a Rossano per tentato omicidio dopo una sparatoria sul lungomare. Le indagini hanno coinvolto le Procure locali.

