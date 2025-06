Spari a Gaza diversi morti durante la distribuzione degli aiuti | Trump | Raid a Fordow come Hiroshima ha chiuso la guerra

In un clima di tensione crescente, gli eventi si susseguono con intensità: spari a Gaza durante le consegne di aiuti, raid su Fordow paragonati a Hiroshima, e la sospensione della cooperazione con l’AIEA da parte del Parlamento iraniano. Meloni invita a usare la stessa determinazione per fermare i conflitti a Gaza e a Kiev. In questa complessa crisi globale, la via della pace sembra ancora più difficile ma imprescindibile da percorrere.

Il Parlamento iraniano sospende la cooperazione con Aiea. Meloni: "A Gaza e a Kiev usare la stessa determinazione avuta per fermare la guerra Israele-Iran". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Spari a Gaza, diversi morti durante la distribuzione degli aiuti | Trump: "Raid a Fordow come Hiroshima, ha chiuso la guerra"

Appello degli artisti al Festival di Cannes contro il silenzio sulla guerra a Gaza - In occasione dell'imminente Festival di Cannes, importanti figure del cinema, tra cui Pedro Almodovar e Richard Gere, si uniscono in un appello contro il silenzio sulla guerra a Gaza.

Translate postOnu, la militarizzazione del cibo a Gaza è un crimine di guerra. Alto Commissario:'Indagare in modo tempestivo su spari a civili' http://ow.ly/jE3r106cKtT | #ANSAmed #ANSA Vai su X

#Tg2000 - #Gaza, spari sulla folla al centro aiuti di #Rafah. #Onu: #crimini di #guerra #3giugno #Tv2000 #MedioOriente #StrisciadiGaza #Aiutiumanitari #civili #Israele #IDF #Hamas Vai su Facebook

GHF:“Il popolo di Gaza ha bisogno di maggiore aiuto.Pronta a collaborare con altre organizzazioni - Gershon Baskin, tenace avvocato della soluzione a due stati (Video); Esplosioni a Teheran, missili su Israele. Gaza, spari sulla folla; Spari, morti e versioni contrastanti: l'altra guerra è sugli aiuti umanitari.

A Gaza la guerra non si ferma, più di 200 morti in poche ore: “Si muore cercando un pacco di farina” - "I bombardamenti sulla Striscia non si sono fermati con la guerra tra Iran e Israele, anzi sono stati ancora più feroci di prima ... Scrive fanpage.it

Gaza, spari sulla folla in attesa degli aiuti: 35 morti - Mentre gli occhi del mondo sono puntati sull'escalation della tensione in Iran, a Gaza prosegue l'emergenza umanitaria e, secondo quanto riportano i media ... Riporta lapresse.it