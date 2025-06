Spari a Gaza diversi morti durante la distribuzione degli aiuti | La Cia | Abbiamo prove che i siti nucleari in Iran sono devastati

In un clima di tensione alle stelle, i conflitti esplodono tra Gaza e il mondo intero: morti durante la distribuzione degli aiuti, segnali devastanti sui siti nucleari iraniani e dure reazioni politiche. La scena internazionale si fa sempre più complessa, lasciando il futuro incerto e i rischi di escalation imminenti. In un contesto così volatile, la pace sembra ancora più lontana da raggiungere.

Il Parlamento iraniano sospende la cooperazione con Aiea. Trump: "Raid a Fordow come Hiroshima, ha chiuso la guerra". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Spari a Gaza, diversi morti durante la distribuzione degli aiuti | La Cia: "Abbiamo prove che i siti nucleari in Iran sono devastati"

