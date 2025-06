Sparge l?immondizia in strada tenta di darle fuoco e si denuda | notte di follia

Nella notte di follia, un uomo ha sparso immondizia in strada, tentando anche di darle fuoco e denudandosi, gettando ulteriori ombre sull’area della stazione ferroviaria di Sacile. Questa zona, già nota per i rischi nelle ore serali e notturne, si conferma come punto critico, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e la necessità di interventi immediati per proteggere cittadini e territori.

SACILE - Resta la zona della stazione ferroviaria l'area della città a maggior rischio, almeno nelle ore serali e notturne. La conferma è arrivata da un paio di episodi verificatisi.

