spara da casa contro due giovani pallini a 10 centimetri dalla testa i ragazzi cercavano il cane

Un attimo di paura scuote Villa Campanile: un anziano, armato di doppietta, spara a pochi centimetri dalla testa di Leonardo Benedetti e del suo amico. In un quartiere da anni teatro di traffici illeciti, questa scena drammatica riaccende il timore di una violenza incombente. Ma cosa si cela dietro a un gesto così estremo? La risposta apre uno squarcio sulla difficile realtà di una zona dimenticata.

Villa Campanile (Pisa), 26 giugno 2025 – Dieci centimetri. I pallini della cartuccia sparata con una doppietta da caccia da un anziano hanno sibilato a dieci centimetri dalla testa di un ragazzo di neanche 25 anni. Sono le 23 nel buio di via Dori appena fuori Villa Campanile. Zona boschiva e da anni ormai infestata dagli spacciatori. Un ragazzo del paese, Leonardo Benedetti, è con un amico (altri quattro sono dislocati in altri punti della zona) e sta cercando il suo cucciolo di pastore cecoslovacco che da un paio di giorni è scappato da casa. In testa hanno torce che illuminano a trecentosessanta gradi.