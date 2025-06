Spal serve l’ok della Figc Ore decisive per il bando E le cordate ferraresi ’affilano’ le proprie armi

Ferrara si prepara ad affrontare una svolta cruciale per il futuro della Spal, con le decisioni della FIGC in attesa di un ok che potrebbe ridisegnare il destino del club e delle cordate ferraresi. Dopo un giugno tormentato, la città desidera voltare pagina e ripartire più forte che mai. Le prossime ore saranno decisive: le strategie sono ormai chiare, e tutti gli occhi sono puntati su ciò che deciderà il destino della squadra.

Ferrara non vede l’ora di lasciarsi alle spalle un mese di giugno da incubo, nel quale ha dovuto fare i conti con lo psico-dramma della mancata iscrizione al campionato di serie C che la costringerà a ripartire dai dilettanti. Sono passate già tre settimane, ma i tempi per la ripartenza non sono ancora maturi. La Spal srl di Joe Tacopina formalmente è ancora in vita, però il Comune di Ferrara ha già compiuto i primi passi per escludere la proprietà americana dalla vita sociale e sportiva della nostra città , avviando il procedimento di revoca delle concessioni che riguardano stadio Mazza e centro sportivo Fabbri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spal, serve l’ok della Figc. Ore decisive per il bando. E le cordate ferraresi ’affilano’ le proprie armi

