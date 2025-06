Spagna e Nato isolazionismo o posizionamento strategico? L’analisi di Caffio

La recente mossa della Spagna, che si dissocia dalle decisioni NATO e adotta un approccio “pacifista”, solleva importanti interrogativi sul suo posizionamento strategico. Dopo aver preso le distanze dall’operazione Ue nel Mar Rosso contro gli Houthi, Madrid sembra orientata verso una neutralità che richiama vecchi schemi isolazionisti. Ma la realtà è che la Spagna è perfettamente integrata nella Ue e nel quadro internazionale, lasciando intendere che questa scelta nasconde motivazioni più complesse e sfumate.

Con una nuova mossa "pacifista", dopo aver preso le distanze dall'operazione Ue nel mar Rosso contro gli Houthi, Madrid di dissocia ora dalle decisioni Nato sull'incremento delle spese difesa. Anche se motivata da ragioni sociali, la scelta del governo Sanchez appare rispondere a logiche nascoste di politica estera e ad ancestrali richiami a posizioni neutraliste ed isolazionistiche. La realtà è che la Spagna è perfettamente integrata nella Ue e nell'Alleanza ed ha solidi rapporti con gli Stati Uniti. Sicché l'attuale forma di dissenso, favorita da uno straordinario sviluppo economico, sembra avere valore tattico al fine di accrescere l'appeal internazionale del Paese verso i ricchi mercati cinesi, arabi e sudamericani.

