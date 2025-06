Spaccio di droga Assolto l’amico di Ramy Elgaml

Un colpo di scena nel caso di Ramy Elgaml: Fares Bouzidi, il ragazzo alla guida dello scooter coinvolto nella tragica scomparsa del giovane, è stato assolto dall’accusa di spaccio di droga. La giudice Teresa Ferrari da Passano ha stabilito che il fatto non costituisce reato, poiché non è stata dimostrata la cessione di hashish. Una sentenza che riaccende il dibattito sulla giustizia e la tutela dei giovani coinvolti in vicende complesse.

Fares Bouzidi, il ventiduenne alla guida dello scooter inseguito dai carabinieri su cui ha trovato la morte Ramy Elgaml (nella foto), è stato assolto dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di pochi grammi di hashish. A deciderlo è stata la giudice Teresa Ferrari da Passano con la formula perché il fatto non costituisce reato, non essendo stata raggiunta la prova della cessione. Una sentenza per il giovane tunisino, condannato in abbreviato a 4 mesi per un’altra vicenda di droga, che arriva alla vigilia del processo sempre in abbreviato, che si aprirà oggi davanti al gip di Milano Fabrizio Filice, a suo carico per l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale per il lungo inseguimento avvenuto la notte del 27 novembre conclusosi con l’incidente mortale all’incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta, in zona Corvetto che portò alla morte di Ramy. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spaccio di droga. Assolto l’amico di Ramy Elgaml

