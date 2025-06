Spaccio di cocaina e mannitolo fuori dall' ospedale Castelli a Verbania 45enne in manette

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Verbania per spaccio di cocaina nei pressi dell'Ospedale Castelli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Spaccio di cocaina e mannitolo fuori dall'ospedale Castelli a Verbania, 45enne in manette

In questa notizia si parla di: spaccio - cocaina - ospedale - castelli

Spaccio nel condominio popolare a Pesaro, blitz dei Carabinieri: cocaina e soldi nascosti in casa - Un'operazione antidroga dei Carabinieri ha portato all'arresto di un giovane albanese nel condominio popolare di Pesaro.

Milano - Davanti all'alt della polizia, ha dato gas allo scooter sul quale viaggiava. Una breve corsa a zig zag, finita appena un centinaio di metri più in là, davanti all'ospedale Sacco. Tra l'altro dopo aver urtato il paraurti della polizia. È stato arrestato domenica Vai su Facebook

Spaccio di cocaina e mannitolo fuori dall'ospedale Castelli a Verbania, 45enne in manette; Spaccio nei pressi dell’Ospedale Castelli: 45enne arrestato con cocaina e hashish; VERBANIA. ATTIVITA’ ANTIDROGA DELLA POLIZIA DI STATO..

Spaccio di cocaina e mannitolo fuori dall'ospedale Castelli a Verbania, 45enne in manette - Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Da virgilio.it

Spaccio, undici condanne. C’è anche un medico. Vendeva vicino all’ospedale - Pene fino a 9 anni e 4 mesi per gli albanesi ritenuti i capi dell’organizzazione. msn.com scrive