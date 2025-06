Spaccio ai Giardini al Mare Arrestata con un amico

Durante la notte rosa, i Giardini al Mare sono stati teatro di un blitz che ha portato all’arresto di due giovani della zona, Chiara Corapi e Federico Foschi, sorpresi a spacciare sostanze stupefacenti. Con l’ausilio dell’Unità cinofila, le forze dell’ordine hanno scoperto dosi di hashish e un bilancino, segnando un passo importante nella lotta contro il traffico illecito. Un intervento che dimostra come la sicurezza rimanga una priorità per la comunità.

La Polizia locale assieme ai colleghi dell’Unione Rubicone e mare e con l’ausilio dell’Unità cinofila, durante la Notte Rosa ha arrestato due giovani della zona, Chiara Corapi di 23 anni e Federico Foschi di 21, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. È accaduto durante un controllo ai Giardini al Mare, dove una pattuglia ha visto la 23enne nascondere delle dosi di hashish già confezionate e pronte alla vendita, oltre ad un bilancino di precisione, sul tetto di uno stabilimento balneare. La droga è stata sequestrata ed immediatamente è scattata la perquisizione nell’abitazione dove la ragazza risiede, da parte degli uomini del Nucleo sicurezza urbana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spaccio ai Giardini al Mare. Arrestata con un amico

