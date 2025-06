Spacciava fuori dall' ospedale 45enne arrestato dalla polizia

Una scena che potrebbe sembrare tratta da un film si è svolta realmente a Verbania, dove la polizia ha smascherato un uomo di 45 anni nel cuore del suo illecito traffico di droga. Beccato in flagrante mentre spaccia fuori dall’ospedale, l’arresto ha suscitato grande scalpore e riaccende il dibattito sulla sicurezza e la tutela dei cittadini. La sua vicenda ci invita a riflettere sull’importanza delle forze dell’ordine nel mantenere la legalità.

Beccato mentre spaccia fuori dall'ospedale, finisce in manette. É successo nei giorni scorsi a Verbania, dove la polizia ha arrestato un uomo di 45 anni residente nel Vco, che è stato colto sul fatto dagli agenti mentre cedeva una dose ad un "cliente" che lo attendeva in un'auto parcheggiata. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

