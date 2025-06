Spaccata in pieno centro | tre ragazzi rubano uno stereo e scappano

Una scena da film si svolge nel cuore della città: tre giovani, tra cui un minore, si lanciano in una spaccata all’alba, rubano uno stereo e scompaiono nel nulla. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha portato all’arresto dei sospetti, ma cosa si nasconde dietro questa rapina? I fatti...

Operazione all'alba da parte della Polizia di Stato. Le volanti hanno tratto in arresto tre giovanissimi: uno ancora minorenne. Secondo le indagini, i tre sono gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso, ai danni di un negozio di abbigliamento del centro storico. I fatti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

