Spaccata con una spranga al Carrefour bloccato con le bottiglie di birra in mano

Una notte di tensione a Caravaggio: un uomo armato di spranga ha sfondato una porta del Carrefour in via Treviglio, entrando di nascosto e cercando di rubare alcune bottiglie di birra. Sorpreso con le mani nel sacco, è stato immediatamente fermato dalla vigilanza. Un episodio che ha richiesto l’intervento rapido delle forze di sicurezza e che desta preoccupazioni sulla sicurezza nei nostri quartieri.

Caravaggio. Con una spranga ha rotto il vetro di una porta d’ingresso: entrato all’interno del supermercato, è stato sorpreso con alcune bottiglie di birra in mano mentre cercava di rubarle. La spaccata è avvenuta al Carrefour in via Treviglio a Caravaggio nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno. Una pattuglia di Gsi Security Group che poco prima delle 3 era in movimento nell’area dal supermercato ha notato un 38enne frantumare con una spranga il vetro di una delle porte automatiche. Dopo aver allertato la centrale e il 112, i viglianti hanno sorpreso l’uomo con diverse bottiglie in mano tra le corsie del market e lo hanno bloccato in flagranza di reato in attesa dell’arrivo dei carabinieri di Treviglio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Spaccata con una spranga al Carrefour, bloccato con le bottiglie di birra in mano

