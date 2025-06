Soulé rivela | L’arrivo alla Juve è stato incredibile Parlai un’ora con CR7 non ci potevo credere Ho optato per andare via perché…

Matias Soulé svela i retroscena del suo emozionante passaggio alla Juventus, un’esperienza che ha segnato la sua carriera. Dalla prima convocazione agli incontri con campioni come Dybala e Cristiano Ronaldo, il talento argentino rivela dettagli inediti e momenti indimenticabili. La sua testimonianza offre uno sguardo esclusivo sul mondo bianconero, tra sogni realizzati e scelte di vita. Scopriamo insieme come questa avventura abbia plasmato il suo percorso nel calcio professionistico.

Soulé rivela un retroscena sul suo arrivo alla Juve: tutte le dichiarazioni del talento argentino alla Roma. L’ex calciatore della Juve Matias Soulé, adesso alla Roma, è stato intervistato sul canale Youtube “Los Edul ” raccontando alcuni retroscena sul suo arrivo in bianconero. ARRIVO ALLA JUVE – «Incredibile. Non ero ancora in prima squadra, ma cominciai ad allenarmi. C’erano Dybala e anche Cristiano Ronaldo. Una volta, CR7 venne a sedersi a pranzo con me un altro compagno. Parlammo per un’ora. Raccontava tutto, anche della sua vita a Madrid. Io ero sotto shock, ma facevo domande. Non ci potevo credere». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com