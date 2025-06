Soulè racconta | CR7 venne a sedersi a pranzo con me un altro compagno Parlammo per un’ora Io ero sotto shock non ci credevo

Immaginate la scena: un giovane talento, emozionato e incredulo, che si trova a condividere un pranzo con uno dei più grandi del calcio mondiale. Matias Soulé, ex Juventus ora alla Roma, svela in esclusiva i retroscena del suo arrivo in bianconero, tra momenti di shock e incredulità. Un episodio che dimostra come i sogni possano diventare realtà quando meno te lo aspetti. E questa è solo l’inizio della sua straordinaria storia…

Soulè si racconta: «Cristiano Rolando venne a sedersi a pranzo con me un compagno. Io ero sotto shock, non ci credevo» Matias Soulé, ex giocatore della Juventus, ora alla Roma, è intervenuto sul canale Youtube “Los Edul” raccontando i retroscena sul suo arrivo in bianconero. Le parole: ARRIVO ALLA JUVE – «Incredibile. Non ero ancora in prima squadra, ma cominciai ad . 🔗 Leggi su Calcionews24.com