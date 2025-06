Soulè | Ero vicino all' Italia ma la mia priorità è sempre stata l' Argentina

Roma, 26 giugno 2025 – Matias Soulè, talento della Roma, rivela un aneddoto emozionante: era sul punto di indossare la maglia azzurra, grazie all’interesse di Luciano Spalletti, pronto a chiamarlo in Nazionale per l'Europeo. Tuttavia, il cuore del giocatore batteva forte per l’Argentina, e così ha scelto di attendere la sua patria. Un esempio di passione e lealtà che dimostra come le scelte più difficili siano spesso quelle più sentite.

Roma, 26 giugno 2025 – Matias Soulè, giocatore della Roma, ha raccontato di quando era vicinissimo a vestire la maglia della Nazionale italiana. In un'intervista a Los Edul, l'attaccante ex Juventus ha svelato di essere stato contattato da Luciano Spalletti, che si era complimentato con lui ed era pronto ad accoglierlo in Nazionale in vista dell'Europeo giocatosi la scorsa estate in Germania, ma alla fine ha deciso di aspettare l'Argentina. Queste sono state le sue parole: “Quando giocavo al Frosinone il mio allenatore era Di Francesco, che conosceva molto bene Spalletti. Un giorno, mentre ero rimasto a dormire a casa di Dybala, mi scrisse che mi avrebbe contattato Spalletti per convocarmi con la Nazionale italiana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Soulè: “Ero vicino all'Italia, ma la mia priorità è sempre stata l'Argentina”

