Sottopasso di via San Cesario | chiusura per due mesi e mezzo traffico deviato

Attenzione automobilisti e pedoni: il sottopasso di via San Cesario a Lecce sarà chiuso per due mesi e mezzo, con deviazioni del traffico. Rete Ferroviaria Italiana interviene con lavori di manutenzione straordinaria nell’area tra Ussano e Codacci Pisanelli, che interesseranno circa 200 metri. Restate aggiornati e pianificate in anticipo i vostri spostamenti per evitare disagi e garantire la sicurezza di tutti.

LECCE – Per due mesi e mezzo, salvo ulteriore proroga che dovesse rendersi utile, il sottopasso di via San Cesario sarà chiuso per lavori di manutenzione straordinaria da parte di Rete Ferroviaria Italiana. L’area di cantiere, tra le vie di Ussano e Codacci Pisanelli, sarà di circa 200 metri. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

