Sottocorona | dove bussa una coda di nuvole Occhio alle temperature

Un soffio di nuvole si avvicina, portando con sé un’aria di instabilità che non lascia indifferenti gli esperti. Paolo Sottocorona ci guida attraverso le ultime previsioni, svelando come questa "coda" di nuvole attraverserà la Penisola Iberica e la Francia per poi bussare alle porte delle Alpi. Ma cosa ci aspetta davvero? Scopriamolo insieme, perché il cambiamento meteorologico è dietro l’angolo.

C'è "una coda, una zona di nuvole" che ha attraversato la penisola iberica e la Francia e che ora "bussa alle porte dell'arco alpino": così Paolo Sottocorona ha dato avvio al suo intervento quotidiano su La7. Indicando la mappa, l'esperto ha diffuso le ultime previsioni e provato innanzitutto a spiegare quali effetti potrebbe scatenare l'instabilità annunciata. "Al di là dell'arco alpino ci sono molti fenomeni intensi. Qualcuno si presenta anche sul Piemonte non solo sulle zone alpine. Poi la Liguria e il Trentino Alto Adige hanno qualche pioggia, ma i fenomeni sono meno intensi", ha spiegato. Al Centro e al Sud, invece, "non cambia nulla". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sottocorona: dove "bussa una coda di nuvole". Occhio alle temperature

